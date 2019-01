Marzullo si confessa alla Balivo: «Quando è morto mio fratello...»

Gigi Marzullo commuove davanti alle telecamere di Vieni da Me, intervistato da Caterina Balivo. Il conduttore di Sottovoce ha raccontato: «Mio papà era un uomo coraggioso, non aveva paura della morte, è scomparso a 90 anni. Sia lui che mia madre erano insegnanti elementari, proprio come mio nonno ed è stato lui ad insegnarmi a leggere e scrivere. Mia mamma è morta qualche mese fa a quasi 90 anni, me li sono goduti fino alla fine».



Ma ora Marzullo è rimasto solo, dice. «Eravamo in quattro in famiglia. Mio fratello aveva solo 41 anni quando è morto, godeva la sua vita, amava la sua vita anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che avevo paura della morte lui mi diceva che aveva paura più della vita». © RIPRODUZIONE RISERVATA