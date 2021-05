Domenica In, Maria Rita Gismondo: «Virus sfuggito dal laboratorio Wuhan? Può succedere»

Può accadere che il virus Sars-Cov-2 possa essere sfuggito dal laboratorio cinese di Wuhan. A dirlo a Domenica In è la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo. «Con una Cina che non collabora nelle ispezioni, neanche quelle dell’Oms, con dati che gli stessi cinesi dicono che ci hanno rivelato con un certo ritardo, come si fa ad arrivare alla verità? Attenzione: è un caso geopolitico e dobbiamo vedere anche gli equilibri – sottolinea - Forse non conviene né all’accusato né all’accusatore andare a individuare il problema che è sorto in una nazione. Io dico che con molta probabilità, cosa che è successa anche a Singapore dopo la prima Sars, che Sars-Cov-2 sia sfuggito dal laboratorio senza nessun dolo. Può accadere, purtroppo».

Parlando del laboratorio di Wuhan, Gismondo precisa: «E’ un laboratorio che si sa che da anni sperimenta questi virus dei pipistrelli, non solo al laboratorio Bsl4 (quelli ad alto livello di biosicurezza, ndr) ma anche in altri laboratori che ci sono a Wuhan e, purtroppo, può accadere».

Parlando della sua attività al Sacco, la microbiologa sottolinea: «Noi abbiamo un Bsl4, speriamo non succeda mai ma un incidente di laboratorio può accadere. Non sono complottista. Dico che non si saprà mai per motivi geopolitici ma è una delle possibilità». Poi, parlando di Sars-Cov-2, aggiunge: «Potrebbe essere un virus naturale, come sicuramente sarà, perché dal genoma sembra così. Potrebbe essere che era studiato in laboratorio per mille problematiche, a fin di bene, ma che per un errore di laboratorio sia sfuggito».

