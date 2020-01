Wuhan, la città da cui è partito il coronavirus

Wuhan è il capoluogo della provincia dello Hubei, e la più popolosa città della Cina centrale. Si trova alla confluenza del Fiume Azzurro e del Fiume Han. Negli anni venti, Wuhan era la capitale di un governo nazionalista cinese di sinistra di Wang Jingwei in opposizione a Chiang Kai-shek. È considerata, in termini americani, come la "Chicago della Cina". Nel dicembre 2019 e gennaio 2020 Wuhan è divenuta nota per la diffusione di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus i cui effetti sono simili a quelli dovuti alla Sars.

