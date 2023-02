Mare Fuori, i primi 6 episodi della terza stagione disponibili da oggi (1° febbraio) online: ecco dove vederli e quando torna su Rai2

Finalmente è tornata Mare Fuori, una delle serie tv piu' amate di sempre. Da oggi, 1° febbraio su RaiPlay è possibile vedere non soltanto una piccola anteprima della terza stagione ma anche l'original Mare Fuori#Confessioni con i protagonisti della serie pronti a raccontarsi.

Mare Fuori 3, i primi 6 episodi su RaiPlay

La serie italiana ispirata alle vicende del carcere di Nisida, l'istituto penitenziario minorile di Napoli torna e lo fa sulla piattaforma streaming, dove (per chi ne avesse bisogno) sono disponibili anche le prime due stagioni di Mare Fuori.

Queste settimane sono focalizzate sul Festival di sanremo ed è per questo che la rai ha deciso di mandare in onda Mare Fuori 3 solo a partire dal 15 febbraio, quando l'Ariston avrà chiuso le sue porte. Gli episodi si succederanno così ogni martedì al termine del Tg2 dalle 20.30. Ma per tutti i telespettatori impazienti per attendere ancora due settimane sulla piattoforma streaming è possibile vedere i primi 6 episodi.

Il cast

Voglia di libertà, di amicizia, di famiglie e di amore. Sono questi gli ingredienti principali della terza stagione di Mare Fuori 3, il prison drama che ha appassionato il pubblico young adult italiano e internazionale, risultando tra le serie più apprezzate degli ultimi anni. La terza serie di Mare Fuori, realizzata da Rai Fiction e Picomedia da una idea di Cristiana Farina scritta con Maurizio Careddu, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Ivan Silvestrini, avrà un cast di grande spessore tra cui spiccano i nomi di Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. Il contesto e la storia: l'Istituto di detenzione minorile è “una bolla” in cui i “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di comprendere chi sono e cosa vogliono oltre le mura di cinta del carcere.

La trama

La trama - Nella terza stagione i protagonisti ormai cresciuti, si troveranno a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell'amore è la rotta che li conduce alla conoscenza più approfondita di sé stessi. «Questa è una serie che aderisce alla realtà del linguaggio, dei sentimenti e delle ambizioni dei ragazzi - sottolinea la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati nel corso della conferenza stampa della serie nella sede Rai di viale Mazzini, dove era presente tutto il cast - è una serie polifonica, cosa difficilissima e questo è merito di Cristiana Farina e Maurizio Careddu, che hanno realizzato una serie limpida. Inoltre questa è una serie che parla di libertà, cosa a cui aspirano tutti i ragazzi»

Dove vederlo

Mare Fuori, che ha fatto il suo debutto ufficiale a settembre 2020, è una serie tv 100% italiana, tra le più apprezzate dai giovanissimi. La terza stagione di Mare Fuori potrà essere vista con due modalità differenti. Da oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, su RaiPlay, sono visibili in anteprima alcune puntante della nuova stagione. Le altre, invece, andranno in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 15 febbraio. Sulla piattaforma digitale della Rai, come regalo extra, saranno anche disponibili le prime due stagioni complete e, ad arricchire l’offerta, contribuirà anche la serie esclusiva Mare Fuori #Confessioni: 25 episodi che danno voce ai protagonisti e ad un racconto senza filtri dei momenti più intensi vissuti sul set.