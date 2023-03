​Mare Fuori, stasera finale alternativo su Rai2? Il caso dei minuti aggiuntivi e il (presunto) ritorno di Ciro Ricci

Gli appasionati di serie tv, giovani e meno giovani, non parlano d'altro: la terza stagione di "Mare Fuori" è già un successo, sia in streaming su RaiPlay che in tv su Rai2. Dibattiti, teorie, supposizioni sul finale della stagione affollano da giorni i social (attenzione, da questo momento in poi nell'articolo potreste trovare degli spoiler). Le domande più frequenti: cosa succede nell'ultima scena? Su Rai2 l'ultima puntata avrà delle scene in più rispetto a quella disponibile su RaiPlay? Il personaggio di Ciro Ricci è ancora vivo?

Mare Fuori, tour guidati e video su TikTok: a Napoli fan da tutta Italia per vedere il set della serie e il vero carcere

Mare Fuori, cosa succede nella scena finale?

Andiamo con ordine. Nella scena finale dell'ultima puntata di "Mare Fuori 3" c'è l'incontro-scontro fra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Salvatore Ricci: al termine di una colluttazione si sente uno sparo di pistola, ma le immagini non permettono allo spettatore di capire chi è stato a fare fuoco e chi, eventulmente, è stato colpito. Secondo una delle teorie più gettonate dai social, a fare fuoco non sarebbe stato nessuno dei tre, ma Ciro Ricci, personaggio morto al termine della prima stagione. A supporto di questa teoria ci sono alcune foto pubblicate sui social dall'attore Giacomo Giorgio, che appare nella location dell'ultima scena con una pistola.

Il caso dei due minuti aggiuntivi

Per saperne di più bisognerà attendere l'uscita della quarta stagione. O forse no. Perché in molti sono convinti che la puntata finale che andrà in onda su Rai2 - stasera, 22 marzo - sarà diversa da quella già disponibile su RaiPlay. C'è chi parla di «due minuti aggiuntivi» che chiariranno la dinamica dell'accaduto dell'ultima scena. Al momento nessun membro del cast di "Mare Fuori" si è sbilanciato su questa ipotesi, sebbene sui social in molti abbiano rintracciato indizi - reali o presunti - che danno credito a questa versione.

Il finale alternativo

Si è parlato anche di un possibile finale alternativo. Una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella che i fan della serie si sono già gustati in streaming. A parlarne per primo è stato il giornalista Davide Maggio in una diretta social, spiegando però che il «finale alternativo» non andrà in onda: le produzioni sono solite girare più versioni di una stessa scena, ma alla fine ne viene scelta solo una. Qualunque sia la verità, un fatto è certo: una parte importante del successo di "Mare Fuori" deriva dal dibattito che riesce a creare intorno a sé sui social.