Mare Fuori 5, aperti i casting per un nuovo personaggio: il 16,17 e 18 aprile le selezioni a Napoli. Ecco i requisiti e come candidarsi

Le riprese per la nuova stagione della serie Mare Fuori, sono sempre più vicine. La quinta stagione dovrebbe essere registrata entro fine maggio. Visto anche l'addio del regista, Ivan Silvestrini, Il rinnovamento del cast sembra essere inevitabile e proprio per questo motivo sono partite le selezioni per un nuovo personaggio.

Il casting

La selezione di un nuovo cast sembra essere necessaria per dare il via ad una sorta di nuovo corso della saga ambientata all’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, a Napoli.

I requisiti

I requisiti richiesti per poter effettuare il casting sono: ragazzo giovane che deve essere campano, con fisico atletico e di bella presenza, alto almeno 175 centimetri i e di età compresa tra i 16 ed i 23 anni. Chi si presenterà senza questi requisiti non sarà ammesso.

Le date

Le date del casting sono quelle di martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2024, dalle 11:00 alle 18:00, presso il Pala Eden/Edenlandia, in Viale John Fitzgerald Kennedy 75, a Napoli. Altra data prevista è invece quella di giovedì 18 aprile, dalle 14:00 alle 19:00, presso il Flava Beach in via Dante Alighieri a Castel Volturno (Caserta).