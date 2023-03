Mare Fuori, nel carcere di Nisida con Micciarella e Don Salvatore: la realtà contro la serie tv

Venerdì 24 Marzo 2023, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 08:22

di Antonio Crispino e Valentina Panetta

La realtà rappresentata nella celebre serie tv Mare Fuori è quella del vero carcere minorile di Nisida, a Napoli, mentre nella serie il penitenziario si trova al molo San Vincenzo, nel quartier generale della Marina Militare. Ci accompagna Giuseppe Pirozzi, nella serie è Micciarella che in italiano significa piccola miccia, indica chi ha un carattere impetuoso, fumantino, facilmente infiammabile. Il suo personaggio prende spunto dai ragazzi di un quartiere particolare di Napoli, la Sanità. Don Salvatore incontra poi ragazzi della comunità di recupero Jonathan. «Conosco tante storie come la vostra. Non sprecate le vostre vite».

Mare Fuori, il vero carcere di Nisida

La comandante dell'Istituto Penitenziario per Minori Eleonora Ascione racconta una realtà ben diversa da quella della fiction. «E' impossibile che esista una relazione una relazione come quella che il comandante, il mio alter ego nella serie, ha con i ragazzi. Non si può travalicare la sfera personale e privata. - racconta - mentre ciò che ho apprezzato di lui è il suo rapporto con i ragazzi. Per loro è un punto di riferimento e questo avviene davvero».