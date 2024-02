Marco Mengoni, la dedica ad Anna Marchesini: «Dolore e noia, lacrime e fatica.. che palle 'sto Sanremo»

«Dolore e noia, lacrime e fatica, silenzio e ansia, tormento e angoscia, e..che palle 'sto Sanremo». È arrivata la tanto attesa dedica di Marco Mengoni ad Anna Marchesini, annunciata da lui anche in conferenza stampa. «Lei è stata la musa più importante per questa esperienza, mi ha ispirato molto. Rido fino alle lacrime quando vedo i suoi sketch. La sento vicina, un feeling molto profondo, anche se io non ho un grammo del suo talento», aveva detto il cantante di Ronciglione.

La dedica

Una dedica annunciata quella di Marco Mengoni ad Anna Marchesini. In gonna di pelle, con un colletto elisabettiano ed un leggio, il co-conduttore ha ripreso un celebre sketch che la comica portò sul palco della trasmissione "Stelle di Natale" del 1996. «Dolore e noia, lacrime e fatica, silenzio e ansia, tormento e angoscia, e..che palle 'sto Sanremo», queste le parole del cantante - ed oggi conduttore - sul palco dell'Ariston. Come annunciato da lui stesso, per prepararsi al Festival, la sua attenzione si era concentrata proprio sulla presenza al festival di Anna Marchesini nel 1999: «Ho riscoperto il suo genio assoluto.