Massimo Lopez e gli auguri ad Anna Marchesini: «Ti sento vicina esattamente così...»

«Ti sento vicina esattamente così.. Buon compleanno». Una foto da brividi, intensa e bellissima. Massimo Lopez e Anna Marchesini in uno scatto di qualche anno fa. I due attori insieme, fermi nel tempo passa soltanto con le lancette degli orologi. Perché le emozioni restano, nel giorno del compleanno della straordinaria attrice nata a Orvieto il 19 novembre 1953. E proprio nel giorno della sua nascita Massimo Lopez, che insieme a Tullio Solenghi creò un trio comico unico nello spettacolo italiano, ricorda la stella di un sodalizio indimenticabile per il pubblico. Su Instagram l'attore ha scelto di condividere con i suoi follower un messaggio che è stato applaudito, virtualmente, dai suoi tantissimi follower. Alcuni dei quali lo hanno ringraziato per un'immagine davvero unica.

