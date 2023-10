Mara Venier e Simona Ventura fanno pace a Domenica In, l'abbraccio: «Sei cambiata, l'amore ti ha fatto bene e sono felice». Perché avevano litigato

Mara Venier e Simona Ventura, pace in diretta a Domenica In. Le due in diretta su Rai Uno si sono abbracciate calorosamente dopo un botta e risposta affettuoso. «Tu sei un'altra persona e sono felice per questo». Che l'aria tra le due fosse serena sdi era intuito già da diverse settimane e la prima a deporre l'ascia di guerra fu la padrona di casa quando presentando il cast di Ballando fece serenamente il nome della Ventura.

Domenica In, il messaggio di Laura Pausini per Paola Cortellesi: «Il tuo film è poesia. Orgogliosa di te». Mara Venier scoppia a piangere

Pace fatta tra Simona Venutura e Mara Venier

Poi la settimana scorsa sempre la venier mostra una clip della presentatrice mentre balla dicendo che era stata molto molto brava e oggi addiruttura Simona Venura è a Domenica In.

Ha commentato a cuore aperto le performance della Ventura la conduttrice: «Ci metti tanta grinta, è venuta fuori tutta.

Domenica In, la verità di Selvaggia Lucarelli sull'incontro con Teo Mammucari: «Siamo stati a cena, ma io mi sono fidanzata con il suo amico»

Perché avevano litigato

Ma cosa era successo tra le due donne?

Motivo del contendere sarebbe stato qualcosa avvenuto in famiglia Carraro, nella quale entrambe avevano un pezzo di vita privata: Simona Ventura con l'ex Gerò e Mara Venier con l'attuale marito Nicola.