Gina Lollobrigida, Mara Venier si infuria e telefona a La Vita in Diretta: «Marisela Federici, il tuo cinismo mi fa orrore»

Mara Venier contro la contessa Marisela Federici a "La Vita in Diretta", il programma di Alberto Matano. In studio si parlava della vita di Gina Lollobrigida, nel giorno in cui a Roma sono stati celebrati i funerali della diva morta a 95 anni. L'argomento era Andrea Piazzolla, che Marisela Federici ha commentato dicendo che si trattava di una «situazione tragicomica».

A quel punto Mara Venier - molto legata a Gina Lollobrigida ha telefonato in diretta: «Vorrei capire di più l'atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c'è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l'abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore». Federici ha risposto con sarcasmo: «Sì, ma non piangere» ha detto, avvertendo la commozione nelle parole di Mara Venier. «Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo. Tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione».

Botta e risposta tra Mara Venier e Marisela Federici

«Ma io non capisco perché ti devi agitare così tanto - ha replicato Marisela Federici - Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in tv. Io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità». Mara, infuriata, ha chiuso la chiamata: «Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c'eri… io vi saluto, ciao a tutti».

Alberto Matano ha provato a riportare la calma in studio: «Però non deve insultare – ha detto Federici – Conosco l'altro lato della medaglia, ma siccome sono aspetti personali, non sono qui per dare un giudizio, ma la mia personale opinione».