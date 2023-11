Gina Lollobrigida, arriva una tomba monumentale nel cimitero di Subiaco

Le spoglie di Gina Lollobrigida presto nella tomba monumentale del cimitero di Subiaco, cittadina a nord est della Capitale nella Valle dell’Aniene, dove è sepolta ed è nata e ha vissuto con la famiglia alcuni anni. A quasi un anno dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso mese di gennaio, l’attrice è ancora tumulata nel loculo comunale della nuova area cimiteriale. Presto però le sue spoglie saranno trasferite nella tomba monumentale donata dal Comune alla “ Bersagliera “ il secolo scorso. A darne notizia è il figlio della “ Diva “ Milko Skofic: « Ho già dato l’incarico ad un architetto di Subiaco di elaborare il progetto di restauro della tomba monumentale – dice Milko Skofic, figlio della “ Bersagliera “ - a dicembre verrò a Subiaco e incontrerò il sindaco della cittadina per vedere come stanno le cose e naturalmente vedrò anche l’architetto che sta lavorando al progetto. Molto presto mia madre avrà la sepoltura che merita e che lei stessa aveva chiesto molti anni fa» . Erano infatti gli anni 90 quando Gina Lollobrigida veniva spesso a Subiaco a salutare sua zia “ Chelidonia “ la centenaria sublacense morta alla veneranda età di 113 anni che espresse il desiderio di essere tumulata a Subiaco sua cittadina natale. Lo ricorda ancora l’allora sindaco Massimo Percoco a cui la “ Diva “ espresse questo desiderio: « Fu lei a chiederci uno spazio al cimitero – ricorda Percoco, primo cittadino per due legislature - ed insieme alla cittadinanza emerita che fu deliberata dal consiglio comunale, accettammo la sua richiesta. Una richiesta che arrivava da una donna e da un’ attrice famosa in tutto il mondo e quando si parlava di Gina Lollobrigida si parlava anche di Subiaco. Pertanto per noi era un vanto e un merito che la cittadina dove era nata e dove aveva vissuto i primi anni della sua vita, finisse sui media nazionali ed internazionali » .

E così a Gina Lollobrigida fu donata una tomba monumentale proprio all’ingresso principale del cimitero comunale.

Per il progetto di recupero e restauro è stato incaricato un architetto che è stato anche un grande amico della “ Lollo”: « Qualche mese prima della sua morte venne a Subiaco – ricorda l’architetto Giorgio Orlandi – parlammo di questo progetto e mi confidò che voleva riportare in questa tomba anche le spoglie dei genitori e di due sorelle. Ora sarà il figlio Mirko a decidere in merito. Il progetto è in fase avanzata e lo farò vedere al figlio della mia amica Gina, che ho accompagnato in molti paesi stranieri quando veniva ricevuta da importanti Capi di Stato ed organizzava le sue mostre» . Il prossimo 16 gennaio sarà il primo anniversario della sua scomparsa: « Sarà un giorno particolare per la nostra famiglia – dice Milko Skofic – sicuramente organizzerò qualcosa di importante a Subiaco per ricordare mia madre» . Intanto al loculo dove è sepolta la " Bersagliera " c’è una vera e propria processione di ammiratori,che arrivano da tutta l’Italia: « Questo mi fa piacere e testimonia la grandezza di mia madre>, conclude Mlrko. Per facilitare i visitatori la locale Pro loco aveva messo al cimitero anche un’apposita segnaletica con le indicazioni per trovare il loculo: « Purtroppo il Comune le ha tolte» , dice rammaricato Giorgio Orlandi. Ma alla “ Bersagliera “ è già intitolata la grande sala del cinema teatro Narzio riaperto nel 2021 dopo un lungo restauro, e fu anche l’attrice alla testa di un comitato e al locale circolo della Stampa a convincere la Regione a finanziare l’acquisto dello stabile del Narzio chiuso nel 1974 e concedere i finanziamenti per il restauro.