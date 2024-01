Gina Lollobrigida, Subiaco la ricorda ad un anno dalla scomparsa: la messa e l'idea di un museo in suo onore

Domani sera Subiaco, cittadina a nord est della Capitale nella Valle dell’Aniene, ricorderà la concittadina Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio. Ad un anno dal decesso verrà celebrata una messa nella cattedrale di Sant’Andrea alle ore 17,30. Saranno presenti il figlio Mirko, il nipote Dimitri, amici della “Lollo” e le autorità cittadine. Una " Diva" la Lollobrigida che ha fans e ammiratrici a livello internazionale. Arriva infatti dalla bellissima città di San Pietroburgo l’iniziativa di una signora di aprire un museo di Gina proprio a Subiaco e possibilmente nel palazzo dove è nata in via Papa Braschi dove una targa in marmo ricorda l’evento.

«Sono stata in quel palazzo – racconta da San Pietroburgo Svetlana Oreshkina – ma ho trovato la disponibilità di un solo locale ma troppo piccolo per un museo ma non demordo continuerò a cercare, Gina è stata grandissima». La signora Svetlana ha creato anche un gruppo su facebook dal nome “Gina Lollobrigida. The most talented woman in the world“ ed è volata dalla Russia a Subiaco per visitare la tomba di Gina. La “Bersagliera“ infatti è ancora sepolta in un loculo del Comune, visitato da ammiratori provenienti da tutta Italia, in attesa del restauro della tomba monumentale donata dal Comune negli anni novanta su espressa richiesta della “ Lollo” come ha sempre ricordato il sindaco di allora Massimo Percoco.

Spera nell’apertura di un museo anche il presidente della pro loco e suo grande amico: «Sarebbe bellissimo allestirlo all'ultimo piano del teatro Narzio – dice l’architetto Giorgio Orlandi - con tutti i suoi costumi e i suoi ricordi, una signora olandese recentemente mi ha inviato tantissime foto di Gina ed io ne ho oltre 1500 tutte inedite, la cittadina che ha dato i natali alla “ Beraagliera” merita un ricordo permanente della sua Diva e il museo sarebbe l’ideale ». Il giorno del funerale di Gina Lollobrigida il sindaco annunciò l’intitolazione di una piazza o di uno spazio, a “ Gina “ comunque a giugno del 2021 è stata già intitolata la sala del teatro Narzio, dove mosse i primi passi da artista e dove ha festeggiato i suoi 95 anni, a luglio del 2022. La “Bersagliera“, insieme ad un comitato, contribuì anche alla riapertura del Narzio con la Regione che finanziò l’acquisto della struttura, chiusa da anni.