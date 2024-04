Andrea Piazzolla oggi, l'ex factotum di Gina Lollobrigida disoccupato e senza soldi. Il fratello: «Non trova lavoro a causa dei processi»

Il suo nome è finito sulle pagine di tutti i giornali accanto a quello di una delle più grandi dive del cinema italiano: Gina Lollobrigida. L'ex factotum Andrea Piazzolla è finito nuovamente in tribunale, ma stavolta il patrimonio dell'attrice, morta il 16 gennaio 2023, non c'entra. Andrea, 36 anni, è accusato di non aver mai pagato i 300 euro per il mantenimento del figlio Manuel nonostante l’obbligo imposto da una sentenza del tribunale civile.

Gina Lollobrigida, ecco la villa sull'Appia Antica da 900 mq: l'unica cosa che resta del patrimonio (milionario) dell'attrice

I figli

Manuel è nato nel 2009, dalla relazione che Piazzolla ha avuto con Sara Urriera, conosciuta prima di diventare il braccio destro dell’attrice.

Piazzolla ha anche una figlia, chiamata Gina in onore della Lollobrigida, nata da una seconda relazione. Oggi la bambina ha tre anni: «A mantenere Gina pensa la mamma, nonché compagna di mio fratello», ha detto il fratello Luca che ha preso le veci di Andrea, non presente in aula. Lo racconta il Corriere della Sera.

Cosa fa oggi Piazzolla

Secondo quanto racconta il fratello, Andrea è disoccupato e senza soldi: non trova lavoro a causa delle notizie sui processi. Insieme avevano provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico, si sono subito chiuse tutte le occasioni. e viene aiutato dai nostri genitori. «E’ stato in Sud America per circa una settimana lo scorso mese. Chi gli ha pagato il biglietto, non lo so. Andrea ha tante difficoltà economiche. Purtroppo non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i suoi processi. Dalla signora Gina Lollobrigida non ha mai preso un soldo», ha detto il fratello Luca.