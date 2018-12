Mara Maionchi: «X Factor? Non so se ci sarò il prossimo anno»

Una debacle. Anche Mara Maionchi potrebbe lasciare la sedia di giudice di X Factor. Ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, zia Mara ha dichiarato: «Non so se ci sarò nella prossima edizione di X Factor. Non ho ancora parlato con nessuno. Fedez e Agnelli? Agnelli ha detto in diretta che non ci sarà, magari quella sera era arrabbiato, può succedere, magari quando ero piccola e mi facevano un dispetto anche io dicevo che me ne andavo, l'ho detto 1000 volte ma poi restavo lì. Io con loro mi sono divertita, anche con Lodo».

Dopo l'abbandono di Agnelli, il quasi certo addio di Fedez che ha chiuso la finale con un discorso di saluti e ringraziamenti, il saluto dell'appena arrivato Lodo Guenzi, anche la Maionchi - uno dei giudici più amati nella storia del programma - potrebbe salutare il talent.



E dire che di soddosfazioni quest'anno ne ha avute, proprio il suo Anastasio ha vinto il programma: «E' una forza - ha dichiarato - ha una concentrazione nel raccontare i suoi testi che fa davvero invidia, ha 20 anni ma scrive cose da adulto. E' un fuoriclasse. Faceva testi sulle canzoni conosciute in due giorni, non è facile. E' stato molto attento, bravo, laborioso. Si impegna sempre seriamente. Ha dato via a tutte le Mara che si conoscono, l'idea di dargli i Pink Floyd è stata mia, per lui sono preistoria. Ma l'ha fatto benissimo. Lì ho perso la testa, mi è sembrato di tornare a 27 anni, invece ne ho 77».

Poi la Maionchi è tornata a parlare della sua lotta con il cancro: «Fino ad ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli. Questo è un problema che quando ti visita ti lascia sempre qualche perplessità. Purtroppo ci sono state tante persone che sono più sfortunate di me, la nostra vita è da vivere insieme giorno per giorno, essere felici è quasi un obbligo, non sappiamo mai cosa accadrà, non c'è certezza del domani, bisogna godersi ogni ora fino alla fine»

Sui progetti futuri: «Il 13 gennaio inizierà Italia's Got Talent, che ho fatto con Federica Pellegrini, Bisio e Matano. E' stato divertente, un po' meno impegnativo di X Factor perché lì non hai la responsabilità dei ragazzi. La Pellegrini è simpaticissima, gentile, molto piacevole. E' un campione e i campioni sono leggermente differenti dagli altri, hanno una volontà d'acciaio, per questo certe volte sembrano freddi ma lei non lo è per nulla. E' superlativa. Con Bisio e Matano abbiamo fatto un po' di casino, ma ci siamo divertiti».



