Maneskin, Tapiro di Striscia la notizia: «Roma non si abbandona»

Striscia la notizia, Tapiro speciale per celebrare i Maneskin: «Roma non si abbandona». Festival di Sanremo, l’Eurovision, gli Ema: avevano vinto (quasi) tutto. Mancava solo lui, il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha consegnato al poker delle meraviglie.

Questa sera a Striscia la notizia i Måneskin ricevono quattro Tapiri speciali, uno ciascuno, realizzati appositamente dallo scenografo del Tg satirico per festeggiare i componenti del gruppo rock italiano famoso in tutto il mondo. E Valerio Staffelli ne approfitta per un’intervista esclusiva con i quattro artisti.

«Come è stato suonare con i Rolling Stones?», chiede Staffelli. «Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger gentilissimo», risponde Damiano.

Chi porta i pantaloni nella band? «Ce li scambiamo un po’ tutti», scherza la bassista Victoria. E all'inviato che domanda se, in futuro, hanno in programma di trasferirsi negli Stati Uniti, in coro rispondono: «Noooo, Roma non si abbandona».