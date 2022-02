Maneskin, gli auguri social per Mahmood e Blanco: «All'Eurovision spaccate tutto»

I vincitori di Sanremo 2022 sono stati Mahmood e Blanco. Con la loro Brividi il duo è stato sempre in pole alla classifica del Festival e sabato sera hanno conquistato la medaglia d'oro. Tra interviste, fiori e auguri la vita dei due ragazzi è stata letteralmente stravolta. Saranno loro i prossimi rappresentanti dell'Italia all'Eurovision Song Contest.

In bocca al lupo per l'Eurovision!!

Spaccate tutto ragazzi 🌟🌟@Mahmood_Music e Blanco 💘 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 7, 2022

Maneskin, gli auguri a Mahmood e Blanco

Tra i tantissimi messaggi di complimenti è arrivato anche quello dei Maneskin: «In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi». E i loro di auguri valgono tantissimo, calcolando che proprio la band romana dopo la vittoria dello scorso Festival e la conquista dell'Eurovision non si è più fermata e ora quei 4 ragazzi che fino a qualche anno fa suonavano in via del Corso a Roma ora aprono i concerti dei Rolling Stones. Insomma per Mahmood e Blanco è un grande augurio questo.

Eurovision: «Sì!»

Nella conferenza stampa dopo la vittoria del Festival, Mahmood e Blanco hanno confermato la loro presenza all'evento: «Se andremo all’Eurovision? Direi di sì! Tanto più che siamo in Italia. Se la porteremo in italiano o se la tradurremmo in inglese? Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo. Non sappiamo se la tradurremo. Alla canzone abbiamo iniziato a lavorarci a luglio, abbiamo scritto le strofe in estate ognuno a casa propria, e poi ci sono rivisti a ottobre. È stato un travaglio ma le cose vanno lavorate».