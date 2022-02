Blanco come i Maneskin? I “Brividi” di Sanremo volano all’Eurovision, nessun decollo per Rkomi

I “Brividi” di Blanco e Mahmood conquistano Sanremo e non solo. Il 19enne della provincia di Brescia, di origini romane, ha tutte le carte in regola per ripercorrere la strada del successo internazionale tracciata dai Maneskin. Prossima tappa l’Eurovision Song Contest di Torino. Delusione invece per il posizionamento di Rkomi, 17esimo, inizialmente tra i favoriti del Festival. Quella del 2022 è stata un’edizione dal carattere trasversale che ha contato “tre generazioni diverse sul podio”, come ha fatto notare il terzo classificato Gianni Morandi. (audio Adnkronos; Vista; Askanews)