Domenica 6 Febbraio 2022, 07:07 - Ultimo aggiornamento: 07:11

Un vero trionfo. E pensare che erano arrivati a Sanremo solo per divertirsi, come ripetevano nelle interviste: «Certi risultati erano impensabili. I primi a essere sconvolti siamo noi», dicono Mahmood e Blanco. Erano considerati i vincitori annunciati già alla vigilia, secondo i pronostici degli scommettitori. Poi, dopo il primo passaggio all'Ariston con la loro Brividi, sono cominciati ad arrivare uno dietro l'altro i dati relativi agli ascolti sulle piattaforme (con 3.586.498 streams in 24 ore sono entrati giovedì al quinto posto della classifica dei pezzi più ascoltati nel mondo su Spotify il brano è peraltro diventato anche il più ascoltato in Italia sulla piattaforma in un solo giorno), alle visualizzazioni su YouTube (8,8 milioni in tre giorni), ai passaggi in radio (primi tra i sanremesi con 2.015 passaggi in tre giorni, trasmessi da 239 emittenti rilevazioni di RadioAirplay).

L'ETICHETTA

Numeri che già prima della finale del Festival hanno incoronato il 29enne cantautore milanese e 18enne astro nascente del pop italiano, vero nome Riccardo Fabbriconi, cresciuto nella provincia bresciana ma con sangue per metà romano (da parte di padre).

Mahmood e Blanco: «Era impensabile»

Gongolano i discografici (incidono per la stessa etichetta, Island Records), che con una fava, come si dice, hanno preso due piccioni. Mahmood, vincitore nel 2019 con la sua Soldi, è tornato al Festival in cerca di nuova linfa dopo i risultati così e così dell'album Ghettolimpo, che nonostante le aspettative non è riuscito a bissare i successi della hit che lo lanciò (4 Dischi di platino per l'equivalente di oltre 200 mila copie vendute), fermandosi al Disco d'oro.

L'ALBUM

Blanco, invece, è arrivato a Sanremo con un album, Blu Celeste, uscito a settembre, ancora in testa alle classifiche: cercava la consacrazione dopo il boom sulle piattaforme (28 Dischi di platino e 7 Dischi d'oro) e l'ha trovata: ora piace anche alle mamme, per le quali è un sex symbol. «Da lui ho imparato ad uscire fuori da certi schemi. Vive la musica in maniera libera: mi ha insegnato ad agire più di pancia», confessa Mahmood, 29 anni, undici in più del partner. «Alessandro mi ha dato quella tranquillità che non avrei avuto se fossi venuto da solo», aggiunge Blanco.

Brividi è una ballata che mischia tradizione e contemporaneità: «Due ragazzi, appartenenti a due generazioni, amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori: la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati». È solo l'inizio.