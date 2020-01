Lotteria Italia, l'estrazione finale in diretta stasera ai Soliti Ignoti: i biglietti fortunati e i premi in palio

Questa sera, come da tradizione, andrà in onda in prima serata su Rai1 l'appuntamento con Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia, la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest'anno alla Lotteria Italia nella serata dell'estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Sarà una serata ricca di grandi ospiti, durante la quale Amadeus annuncerà i 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo.

La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l'ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno. Una serata all'insegna del divertimento, della musica e della comicità per festeggiare, come ogni 6 gennaio, la Befana supermilionaria.

Solo 6, 7 milioni di biglietti venduti. Mai, nella sua storia ultrasessantennale, la Lotteria Italia era scesa così in basso per numero di biglietti venduti. Il 2020, infatti, resterà nella storia del gioco nazionale come l'annus horribilis per quella che viene considerata la lotteria più popolare del Paese, nonché l'ultima rimasta in vita. In vista dell'estrazione del prossimo 6 gennaio sono stati venduti appena 6,7 milioni di tagliandi, 300 mila in meno dello scorso anno, ma soprattutto 200 mila in meno del 2012, quando i biglietti staccati furono 6,9 milioni. Un calo inesorabile che dura praticamente da 18 anni, nel passaggio dal 2001 al 2002 quando quasi 10 milioni di biglietti restarono invenduti ai Monopoli. Negli anni il montepremi è andato aumentando di anno in anno, passando dai 100 milioni di lire del 1957 agli attuali 5 milioni di euro di oggi. Una cifra ormai stabile da quando andò in pensione la lira lasciando spazio alla moneta unica europea.

Inevitabilmente l'appeal della Lotteria Italia è andato via via scemando a causa anche dei premi multimilionari di altri giochi con cadenza settimanale, giornaliera o, in alcuni casi oraria. Su tutti il Superenalotto, il sogno degli italiani che lo scorso anno, poco prima di Ferragosto, ha regalato la cifra record di 209 milioni di euro, vinti con una schedina casuale da 2 euro. Ma non solo. A pesare sul crollo della vendita dei biglietti sarebbe anche la decisione, ormai di due anni fa, di abbinare al biglietto della Lotteria Italia anche quello del Gratta&Vinci, un incentivo che ha portato ad un decremento addirittura del 18,6% rispetto all'anno precedente.



La Lotteria Italia ha già distribuito premi giornalieri per 750mila euro euro. Oltre al premio da 5 milioni di euro, saranno estratti anche gli eventuali premi di seconda e terza categoria che saranno stabiliti, nel numero e nell'importo, poco prima dell'inizio della trasmissione. Lo scorso anno il maxipremio da 5 milioni di euro andò nel Salernitano, più precisamente alla ricevitoria sull'area di servizio Sala Consilina Est. Ma fu tutta la Campania a festeggiare, con l'assegnazione anche degli altri due super-premi: quello da 2,5 milioni andò a Napoli e il terzo da 1,5 milioni a Pompei.

