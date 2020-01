​Lotteria Italia, al Lazio il record di biglietti venduti: oltre un milione nella provincia di Roma

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti dell'edizione 2019 della Lotteria Italia. Lo rende noto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha pubblicato l'elenco dei biglietti venduti nelle singole province in questa edizione della lotteria. Il Lazio ha staccato oltre un milione trecentomila tagliandi, la Lombardia un milione 145 mila, l'Emilia Romagna 647 mila, seguita dalla Campania con 605 mila. Valle d'Aosta e Molise sono i fanalini di coda, rispettivamente con 12 mila e 30 mila biglietti. Nell'elenco dei biglietti venduti per la Lotteria Italia 2019 risulta che ne sono stati aggiudicati 11.709 online. Tra le province, quella di Roma supera tutte le altre con oltre un milione di biglietti venduti (1.035.340), con quella di Milano che si ferma a 546 mila.

Ecco l'elenco dei biglietti venduti per regione.

Abruzzo 179.120

Basilicata 41.360

Calabria 112.100

Campania 605.380

Emilia Romagna 647.260

Friuli V.G. 91.080

Lazio 1.324.870

Liguria 181.540

Lombardia 1.145.490

Marche 160.460

Molise 30.700

Piemonte 415.130

Puglia 257.120

Sardegna 68.320

Sicilia 323.660

Toscana 470.520

Trentino A.A. 70.060

Umbria 134.630

Valle d'Aosta 12.360

Veneto 434.400

------------------------

Online 11.709

------------------------

Totale 6.717.269

