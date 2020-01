Lotteria Italia, venduti 6,7 milioni di biglietti: mai così pochi

Per la Lotteria Italia di quest'anno sono stati venduti appena 6,7 milioni di biglietti. Si tratta del peggior risultato in termini di vendita dei tagliandi per quella che da sempre viene considerata la Lotteria più popolare del Paese. Il record negativo risaliva al 2012 quando i tagliandi venduti furono 6,9 milioni. L'estrazione è in programma, come tradizione, la notte del 6 gennaio nel corso della trasmissione Rai «Soliti ignoti - il ritorno».

La puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest'anno alla Lotteria Italia nella serata dell'estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Sarà una serata ricca di grandi ospiti, durante la quale Amadeus annuncerà i 22 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l'ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno. Una serata all'insegna del divertimento, della musica e della comicità per festeggiare, come ogni 6 gennaio, la Befana supermilionaria.

