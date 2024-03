Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 18 marzo): Manuela scopre la verità su Irene

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 18 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al Sole, le anticipazioni

Cirillo verrà a conoscenza che sua nipote ha usato il vecchio cellulare di Serena per seguire una creator. La ragazzina, senza controllo degli adulti, ha finito per mettersi nei guai. Manu si sentirà in colpa per averle permesso di usare il telefono e di entrare su internet ma avrà paura di dire tutta la verità a sua sorella. Intanto Guido e Mariella saranno sempre più ai ferri corti e dovranno cercare di ritrovare la serenità perduta. Chissà se ci riusciranno