Live non è la D'Urso, il faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Prima della macchina della verità, a cui si è sottoposta volontariamente Maria Teresa Ruta, il faccia a faccia con Amedeo Goria, l'ex marito che nella scorsa puntata si era rifiutata di voler incontrare, per rispetto nei confronti dell'attuale compagno. L'ex marito della Ruta al momento frequenta l'influencer Vera Miales, di trentuno anni più giovane.

«Mi ha evitato un pochino, per questo la rimprovero» commenta Goria, la replica della Ruta: «Lui può confermare i miei pensieri, non l'ho perdonato per tutti i tradimenti che ho ricevuto. Anche i miei suoceri me lo avevano sconsigliato il matrimonio con il figlio. Ma c'è gratitudine, un percorso bellissimo troppo breve. Non credo sia innamorato di me ancora, ma c'è una profonda stima». Interviene la figlia Guenda: «Mamma si arrabbia se lo dico, perché Roberto è geloso, ma mi fermano anche le persone per strada per dirmi che lui nutre ancora dei sentimenti per lei».

Si arriva alla parte tradimenti e storie pregresse, a Amedeo Goria viene infatti recriminato di averci provato con tutte le donne, anche quando era sposato, come Lory del Santo, presente in studio. Per scusarsi, dopo anni, Amedeo Goria si alza e prende fra le mani la mano dell'ex moglie, la replica della Ruta: «Non succede niente, ma la vita va avanti, la cosa bella è la famiglia che abbiamo costruito. I primi tradimenti hanno fatto male, hanno fatto barcollare la mamma, la donna e la giornalista che è in me. Quando sono arrivate le foto sui giornali sono crollati. Ne ho perdonate tante, almeno sette volte. Di due non ne ero certa e non ne ho voluto sapere, io volevo una famiglia numerosa, ma non è andata così. Mi ha tradito con donne conosciute? Non faccio più nomi. Con ragazze che negli anni sono diventate famose si comunque».

La replica di Goria: «Da un lato sei irreprensibile, dall'altro c'è l'impulso» prova, ma gli ospiti in studio lo accusano di arrampicarsi sugli specchi. Che sia finita qui fra i due? Nelle prossime puntate la risposta.

Ultimo aggiornamento: 09:46

