Le Iene, stasera su Italia 1 la nuova puntata: dal monologo di Javier Zanetti all'intervista di Matteo Mariotti, le anticipazioni

Torna stasera l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Dall'intervista a Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma attaccato da uno squalo in Australia, al servizio sulle polemiche tra la sindaca di Monfalcone e la comunità locale bengalese, saranno moltissimi gli argomenti affrontati nel corso della puntata. Il tutto, insieme alla partecipazione del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, presente in studio come ospite.

Le anticipazioni di oggi

Dopo la pausa per le festività natalizie, torna stasera alle 21.20 su Italia 1 "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.

Ospite della puntata di oggi, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che come di consueto farà un monologo. Non ancora noto, però, il tema del suo discorso.

Ferito da uno squalo in Australia, ora è in Italia per le cure

Spazio poi all'intervista a Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma attaccato da uno squalo in Australia lo scorso 9 dicembre, e alle polemiche tra tra la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e i cittadini di origine Bengalese, che lamentano di subire continue discriminazioni nei loro confronti. Infine, la presunta truffa di terreni avvenuta a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli. I legittimi proprietari denunciano di essere vittime di un raggiro e lamentano di dover pagare a proprie spese una difesa legale per riappropriarsi dei terreni persi.