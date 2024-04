Javier Zanetti a Rieti: mille tifosi interisti in delirio. Foto

RIETI - Un vero e proprio bagno di folla per Javier Zanetti, ospite dell'Inter Club cittadino che porta proprio il suo nome.

Nelle sale del ristorante La Foresta più di mille tifosi nerazzurri che hanno accolto il capitano storico dell'Inter con calore, affetti e tanti cori inneggianti alla squadra, a un passo ormai dal ventesimo scudetto della storia e la fatidica seconda stella.

«Ventotto anni in Italia - ha detto Zanetti, che in nerazzurro ha collezionato 858 presenze - per me una seconda pelle.

Mi fa piacere ricevere tutto questo affetto, segno tangibile di un rapporto indissolubile».

A presentarlo ai tifosi, lo speaker di Radio Subasio, Stefano Pozzovivo anche lui tifosissimo dell'Inter, che insieme al presidente dell'Inter Club Rieti, Valerio Marchetti e tutto il direttivo, lo ha intrattenuto sul palco mentre dalla sala si levano cori festanti ("un capitano, c'è solo un capitano" su tutti) alla vigilia di un derby, quello di lunedì sera, che potrebbe valere il tricolore.

Poi foto e selfie con tutti, mentre Zanetti girava tra i tavoli del buffet organizzato in maniera impeccabile per accogliere tanti tifosi, molti dei quali provenienti anche da fuori città: Cuneo, Sondrio, ma anche Roma, Terni, Pescara e Perugia, a dimostrazione della grandezza umana e professionale di una vera icona del calcio mondiale (oggi vice presidente dell'Inter) che in quasi tre decenni di calcio giocato ha deliziato gli amanti del calcio dell'intero Pianeta.