Isola dei Famosi, anticipazioni puntata oggi 22 aprile: una prova particolare per Carmen Di Pietro

Stasera, venerdì 22 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la decima puntata de L'Isola dei Famosi 2022, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Come sempre, al timone ci sarà Ilary Blasi che, accompagnata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, guiderà i naufraghi nei vari confronti e nelle numerose sfide. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata.

Le Tribù verranno sciolte

Tra le novità della serata la più importante è che le due Tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte e i concorrenti saranno costretti a lottare l’uno contro l’altro per raggiungere la vittoria finale. Ma non tutti i naufraghi faranno parte della gara perchè è prevista un'eliminazione a sorpresa che porterà direttamente uno dei concorrenti a Playa Sgamada.

Nomination e televoto

Dopo l'ultima puntata nel decimo giorno al televoto ci sono Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Chi di loro sarà inviato a Playa Sgamada?

Una prova per Carmen di Pietro

Nel corso della serata Carmen Di Pietro sarà protagonista di una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle di offrire una ricompensa culinaria al figlio Alessandro Iannoni. Infine, spazio alle nuove nomination in Palapa.