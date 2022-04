Stasera in tv, su Cielo "Se sposti un posto a tavola": appassionante commedia sulle coincidenze fortuite

Stasera in tv martedì 19 aprile in prima serata su Cielo va in onda il film Se sposti un posto a tavola. Uscito nelle sale nel 2012, la pellicola è diretta da Christelle Raynal. La diversa disposizione degli invitati a uno dei tavoli di un banchetto nuziale influisce sul destino di ciascun commensale. Il tema del caso, già trattato da Krzysztof Kieślowski nel film Destino cieco del 1981 e da Peter Howitt in Sliding Doors del 1998, è lo spunto per narrare quattro storie diverse privilegiando, alla fine, la libera scelta.

Trama

Quattro donne e quattro uomini, un banchetto di nozze e dei segnaposti caduti inavvertitamente e rimessi a casaccio e frettolosamente sul tavolo. A seconda dei posti scelti, e delle conversazioni con il proprio vicino di sedia, il futuro dei personaggi può essere molto diverso. Le differenti combinazioni saranno il motore per vari diversi sviluppi. Una commedia sul destino, una "Sliding Doors" leggera dove le coincidenze fortuite sfideranno l'ordine prestabilito delle cose, creando situazioni buffe, paradossali e romantiche.

