Isola dei Famosi, Ariadna Romero eliminata. La fidanzata di Bettarini: «Gli stava attaccata come una cozza»

Ariadna Romero è stata eliminata dall'Isola dei Famosi. La modella cubana che partecipò nel 2011 al film Di Leonardo Pieraccioni "Finalmente la felicità", aveva stretto moltissimo con due isolani: Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. L'amicizia, soprattutto quella con Bettarini, aveva provocato la gelosia della fidanzata Nicoletta Larini. Ma ora che la Romero è fuorigioco tutto può tornare alla ormalità.

Ariadna ha rifiutato la proposta della Marcuzzi di rimanere in gioco sull'Isola che non c'è e la Parietti in studio ha scherzato: «Nicoletta è dispiaciutissima», ma la Romero l'ha tranquillizzata: «Stefano parla sempre di te, non vedo l'ora di conoscerti». E mentre Alda D'Eusanio provava a convincerla: «Resta ancora una settimana», la Parietti continuava: «Giusto il tempo di rovinare una famiglia».«Mi fido di Stefano, anche se fosse rimasta nessun problema», dice la Larini in studio. Però, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro.

