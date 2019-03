Isola, Jo Squillo abbandona il reality. Ecco cosa sta succedendo

Jo Squillo ha abbandonato l'Isola dei Famosi. La notizia è arrivata poco fa e ha lasciato di stucco tutti i naufraghi. Jo era stata sottoposta ad accertamenti medici dopo un infortunio. E oggi sarebbe arrivata la diagnosi.

La naufraga avrebbe riportato la rottura dell'osso del piede e per questo sarebbe stata costretta ad abbandonare il gioco. È stata Soleil Sorgè ad avvertire i compagni. Convocata nel covo dei pirati, in qualità di leader del gruppo, lì la fidanzata (?) di Jeremias Rodriguez ha potuto visionare il videomessaggio lasciato da Jo, in cui comunicava la sua partenza.

Per Jo Squillo questo è davvero un periodo duro. Poco prima di iniziare il reality l'artista ha dovuto affrontare la perdita della mamma e del papà a distanza di un mese. Poi l'arrivo in Honduras per cercare rasserenare il cuore. E adesso l'abbandono del gioco. Ma i compagni sono tutti con lei.

Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 09:44

