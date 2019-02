Isola dei Famosi 2019, lite furiosa tra Ariadna Romero e Soleil Sorgè: «Fai schifo»

Sull’Isola dei Famosi quest’anno non mancano le liti e l’arrivo di Soleil Sorgè ha scaldato ancor di più gli animi dei naufraghi. Stavolta a prendersela con l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” è stata Ariadna Romero, coinvolgendo poi l’ex gieffina della mitica prima edizione Marina La rosa.

Ad iniziare la lite su Playa Uva Paolo Brosio che ha sottolineato l’esperienza negativa di Soleil come leader. La discussione ha coinvolto gli altri naufraghi che hanno condiviso quanto fatto notare da Brosio, scatenando soprattutto le ire di Ariadna Romero.

Ariadna non è mai andata per il sottile: “Mi hai detto, dopo tre giorni che ero qui sull’Isola, che sono una bambina viziata che non capisce la vita. Io sono una persona di pancia, vera. Tu invece sei finta come la merd*. Fai schifo!”. La frase ha acceso Soleil e le due si sono continuate ad attaccare finché l’ex di Luca Onestini non ha deciso di allontanarsi infastidita per poi prendersela con Marina La Rosa: “Sei falsa – l’ha accusata - perché davanti a me sei carina, ma dietro le spalle parli male di me e dici che non ti piaccio per niente". A fare da paciere Jeremias Rodriguez che ha fatto notare come Soleil fosse da sola sotto il fuoco incrociato di otto persone.



