Francesco Benigno arriva a L'Isola dei famosi 2024? Chi è l'attore? Età, i dodici fratelli, i 3 figli, la moglie, la carriera e Instagram

Con un post su Facebook la scorsa settimana Francesco Benigno aveva annunciato che stasera, giovedì 11 aprile, sarebbe entrato come concorrente a L'Isola dei Famosi 2024.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo. Tonia Romano rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato. Nominati, sondaggi e anticipazioni

La produzione non ha confermato mai l'indiscrezione, ma è molto probabile che ciò avvenga soprattutto dopo l'abbandono di Tonia Romano al reality, lo scopriremo probabilmente stasera in tv durante la puntata che andrà in onda alle 21.40 su Canale 5. Nel frattempo scopriamo qualcosa in più sull'attore.