Isola dei Famosi 2023, addio ad Alvin, no a Can Yaman: ecco chi potrebbe essere il nuovo inviato. Svelati i nomi dei primi 9 concorrenti

Da lunedì 17 aprile su Canale 5 torna l'Isola dei Famosi. Al timone del reality confermata Ilary Blasi che vedrà in studio al suo fianco Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino). Il grande assente in questa edizione 2023 sarà Alvin, così si vocifera. L'inviato storico, professionale e impeccabile pare che dopo alcuni litigi dietro le quinte con la conduttrice bbia deciso di dire addio al programma. Nonostante l'amicizia che legava i due di oltre 20 anni ora Alvin e Ilary starebbero ai ferri corti.

Isola dei Famosi, chi prenderà il posto di Alvin?

I Rumors parlano di una certa insistenza da parte della Blasi nell'avere in Honduras Can Yaman ma l’attore turco avrebbe altri impegni professionali al momento. Così si era ipotizzato che Paolo Ciavarro potesse essere il nuovo inviato ma la rete in realtà sarebbe interessata a un altro nome: Filippo Bisciglia. A spifferare lo scoop è Dagospia. Al momento, però, pare che la trattativa non sia ancora conclusa. Inoltre questa estate dovrebbe tornare anche Temptation Island e Bisciglia è il vero padrone di casa. E poi Filippo, se venisse scelto nel cast dell'Isola, si ritroverebbe nel programma la compagna Pamela Camassa, che sarebbe stata scelta dagli autori come naufraga.

I (possibili) naufraghi

Per quanto riguarda i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, dalle voci che girano nei corridoi Mediaset pare siano stati scritturati: Pamela Camassa, Luca Di Carlo (l’avvocato di Cicciolina), l’ex Suor Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento (sorella di Asia e figlia di Dario), Gianmarco Onestini e gli speaker radiofonici Annie Mazzolia e Paolo Noise. Ma nulla è certo, perché all'Isola ricordate, «Tutto può cambiare»