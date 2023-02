Suor Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi 2023? «L'ex sorella sarà nel cast di Ilary Blasi»: l'ultima indiscrezione

Cristina Scuccia concorrente all'Isola dei Famosi 2023? La notizia bomba arriva da Tv Blog. Secondo il portale di news televisive infatti l'ex Suor Cristina avrebbe accettato la proposta di Ilary Blasi di far parte del cast del suo reality che partirà su Canale 5 il 17 aprile. Cristina Scuccia, che tutti ricordano come vincitrice di The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, dopo aver tolto il velo si è trasferita in Spagna e fa la cameriera.

Suor Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi: l'ultimo gossip

Nella sua intervista a Verissimo lo scorso novembre, Cristina aveva raccontato il percorso che l'aveva portata alla decisione prima di abbracciare la fede e poi di non svestire i panni di Suor Cristina. Con l'abito monacale la Scuccia era diventata famosa grazie alla sua partecipazione a The Voice.

Nata a Vittoria, Ragusa, nel 1988, era il 2008 quando Cristina Scuccia decide di diventare Suor Cristina: «Ho fatto questa scelta quando avevo 19 anni, quando ho incontrato le Suore Orsoline». Ora a 32 anni Cristina Scuccia è pronta a scrivere una nuova pagina del libro della sua vita: le valigie (secondo le indiscrezioni) le avrebbe già fatte e il volo per l'Honduras sarà quello della sua libertà.