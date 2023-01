Isola dei Famosi 2023 con Ilary Blasi, chi sono gli opinionisti, quando inizia e i nomi dei concorrenti

L'Isola dei Famosi sta scaldando i motori e mentre Ilary Blasi si gode ancora qualche giorno di vacanza in montagna, il cast del programma inizia a delinearsi. Dopo la conferma della conduttrice, pare essere arrivata l'ufficialità anche per gli opinionisti che affiancheranno la Blasi nello studio durante la diretta per commentare le dinamiche del reality.

Gli opinionisti

Secondo TvBlog i due commentatori saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. La seconda conferma arriva quindi con il nome di Luxuria che lo scorso anno ha rivestito lo stesso ruolo al fianco di Nicola Savino che però per questa stagione è impegnato con un suo programma su Tv8. Papi è tornato da poco in tv, dopo un periodo di assenza, con Scherzi a Parte e ora sarebbe pronto per questa nuova avventura.

I concorrenti

Resta ancora sconosciuto il nome dell'inviato sull'isola, mentre si hanno i primi rumors sui concorrenti che partiranno per l'Honduras. Sempre più probabile il nome di Dayane Mello, ma anche quello di Loredana Lecciso in compagnia di sua figlia Jasmine Carrisi. Altre coppie madre-figlio potrebbero essere quella di Samantha De Grenet e Brando, insieme all’ex pallavolista Luigi Mastrangelo in coppia con Samuele.