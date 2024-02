Il Tre, il discorso sull'importanza delle fragilità e la dedica alla mamma (che si commuove)

Inizia con un momento di commozione la terza serata del Festival di Sanremo. Dopo aver cantato "Fragili", Il Tre ha sottolineato l'importanza delle fragilità nella vita, per poi scendere in platea e regalare i fiori alla madre, visibilmente commossa.

Sanremo, diretta. Amadeus: «Si è parlato troppo di John Travolta, non abbastanza di Giovanni Allevi». Il Tre regala i fiori alla mamma

Il discorso

L'importanza delle fragilità è al centro del discorso fatto da Il Tre al termine della sua esibizione.

Dopo aver cantato la sua "Fragili", in gara alla 74esima edizione del Festival, il cantante ha voluto ringraziare Amadeus per l'opportunità di esibirsi e di portare la sua canzone, con al centro un tema molto importante. «Affrontare le proprie fragilità è un punto di forza», ha detto Il Tre.

IL TRE MIO PROTETTO É UN PALLINA DI GELATO AL PISTACCHIO #Sanremo2024 pic.twitter.com/Md5nAc8XIJ — 📼 💐’ˢ ʷᵉᵉᵏ (@xdebbsxx) February 8, 2024

Prima di andare via, Il Tre ha poi dedicato la canzone alla madre, scendendo il platea per portarle il mazzo di fiori: «Sei bella come il sole, mà».