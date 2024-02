Il Tre, dall'importanza della famiglia al discorso sulle fragilità a Sanremo 2024: chi è il cantante ospite oggi a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Dai Ricchi e Poveri a Sabrina Ferilli, passando per il cast di "Mare fuori" e Gigliola Cinquetti, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche Il Tre, reduce dal 12esimo posto a Sanremo 2024 con il brano "Fragili".

