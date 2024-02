Sanremo 2024, scaletta prima serata: ordine uscita e ospiti. Il Tre chiude alle 2.05, apre Clara. Mengoni co-conduttore

Sanremo 2024, la scaletta della prima serata del settantaquattresimo Festival. Oggi si esibiranno tutti i 30 artisti in gara, nell’unica categoria “Artisti”, proprio come nell’edizione dell’anno passato. Stasera sarà quindi possibile ascoltare tutti i brani inediti. Amadeus ha definito la scaletta. Ecco chi sono i 30 cantanti che si esibiranno e con quale canzone. Apre Clara, chiude Il Tre. Si parte intorno alle 20.40 e si chiude alle 2.06 di notte con Il Tre. Torna Marco Mengoni, che canterà Due Vite. Ma questa sera il cantante si trasformerà in co-conduttore e resterà al fianco di Amadeus per tutta la serata.

Sanremo 2024, i 30 cantanti in gara