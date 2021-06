Il Codice del Boss, Daniele Bossari con Giano Del Bufalo racconterà gli enigmi del passato: dove vederlo?

Da martedì 8 giugno Daniele Bossari sarà alla guida del programma “Il Codice del Boss”, in prima tv assoluta ogni martedì alle 21:25 sul canale 52 di Discovery. Ne Il Codice del Boss, il conduttore indagherà su enigmi e leggende del passato, grazie anche a filmati e a reportage che dimostrano come la storia possa nascondere segreti insospettabili affiancato dall'esperto Giano Del Bufalo.

Di cosa si tratterà?

Il Boss Daniele ci farà cambiare idea sul mondo intorno a noi: il racconto dei posti che pensiamo di conoscere in realtà nasconde molto altro da scoprire. Sono tante anche le domande che dovremmo porci in merito a quanto accade come quali segreti nasconde la costruzione del Pantheon di Roma o perchè la torre di Pisa pende? Il programma indagherà sui retroscena avvicenti che si nascondono dietro un mondo che prima ritenevamo conosciuto ma che in realtà ha ancora molto da dirci.

