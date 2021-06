Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera su Rete 4

Quarta Repubblica, il talk show dedicato all'attualità e condotto da Nicola Porro, torna stasera su Rete 4 per parlare della partita che si sta giocando a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna per le amministrative di autunno; del rischio di un processo per stupro a carico del ventenne Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e di suoi tre amici; della ricerca nel Reggiano di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa dopo essersi opposta al matrimonio combinato dalla sua famiglia. Nel corso della puntata verranno offerti ai telespettatori anche un’intervista con il saggista francese Pascal Bruckner, un reportage sul degrado nella capitale e un’inchiesta sui percettori di reddito di cittadinanza che rifiutano offerte di lavoro.

Ad avere il “faccia a faccia” di questa settimana con Nicola Porro sarà Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini. Tra gli ospiti cha parteciperanno al dibattito: l’eurodeputato Massimiliano Salini (FI), i deputati Alessia Morani (Pd) e Stefano Buffagni (M5S), il magistrato Alfonso Sabella, il politologo Marco Ravelli, il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia Yassine Lafram, Maurizio Belpietro, Piero Sansonetti, Anselma Dell’Olio, Stefano Cappellini, Stefano Zecchi e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, non mancheranno i punti di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.