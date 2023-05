Filippa Lagerback e la depressione del marito Daniele Bossari: «Uscirne è stato difficile. Era un continuo di alti e bassi. Ma non mi è pesato nulla»

Daniele Bossari e Filippa Lagerback stanno insieme da 22 anni. Sono sposati dal 2018 e insieme hanno una bellissima bambina. Anzi, una ragazza di nome Stella. Entrambi poco mondani, molto riservati, quasi noiosi. Entrambi sorridono e si raccontano al settimanale Chi. Un racconto di quello che sono, di quello che sono diventati.

Inizia lei. «Sicuramente nel corso degli anni ci sono onde, increspature e cambiamenti in una relazione». «Il problema - dice il Boss - è che sono sempre io quello che increspa l'acqua...».

Daniele Bossari e il tumore: «Ho pregato con mia madre. La depressione? C'è sempre, mia moglie mi ha salvato. Franco Battiato il mio maestro»

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, una lunga storia d'amore

Si guardano negli occhi e si coccolano con le parole: «Comunque mi sei stata e mi sei sempre vicina».

Lei fa lo lo stesso: «E tu sei stato e sei vicino a me. Daniele mi ha sostenuto in tutte le mie scelte: quando avevo i miei dubbi, quando sono arrivate proposte di lavoro che mi portavano lontano. Lui mi ha sempre detto: “Scegli tu, qualsiasi scelta farai, io sarò dalla tua parte e ti sosterrò"».

Una lunga storia d’amore che vive due momenti complicati: la depressione che Daniele racconta anche nel suo libro e, un anno fa, la malattia che ha colpito ancora il Boss: «La prospettiva di poter morire... sentivo di non meritarmi una punizione del genere. Poi è scattato qualcosa, mi sono abbandonato alle cure dei medici. Ed ecco, lì, con la “disintegrazione” dell’ego, (...) tutto questo si è trasformato in un’esperienza che, nella sua sofferenza, nella sua bruttezza, mi ha fatto crescere». Insomma «mi sento profondamente diverso rispetto a prima. E poi c’è la gratitudine verso Filippa, che mi è stata vicina 24 ore al giorno, ogni giorno, sempre».

Che tempo che fa, ultima puntata (anche) per Filippa Lagerback? Luciana Littizzetto a Fazio: «La portiamo con noi sul Nove?»

La malattia di Daniele

«Nulla mi è pesato, nulla - racconta Filippa al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Se ami qualcuno, in alcuni casi devi fare determinate cose e non è per niente un problema...».

Più difficile quasi combattere la depressione. «Era un continuo di alti e bassi, è stato difficile. Non volendosi più aprire con me, c’erano incomprensioni, poco dialogo. Sono arrivata persino a dire: “Ma se il tuo problema sono io, sono pronta a tirarmi indietro nonostante il nostro amore”. Evidentemente non era così, adesso lo dico in poche parole, ma è stato... sì, è stato difficile».

La figlia chi è

Intanto la loro Stella è andata a vivere da sola. Per Filippa lasciarla andare via non è stato semplice: «Ho sofferto molto per un breve periodo e dopo sono stata felice. Credo che se lasci libero qualcuno, quel qualcuno tenda a tornare. È successo così con lei: c’è stata un’evoluzione nel nostro rapporto, è tornata. Sta per dei periodi con noi, per sua scelta».

E per Daniele? «Quando Stella ha lasciato il nido c’è stata emozione, perché io la vedo sempre bambina». Ma è stato giusto così.

Dopo tanti anni in Rai anche Filippa Lagerback seguirà Fabio Fazio e Luciana Littizzeto: «E ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un'occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia. Anche noi tre ci somigliamo...».