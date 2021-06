Isola dei famosi, stasera su Canale 5 la finale. Ecco le anticipazioni

L'Isola dei famosi è arrivata al suo ultimo giro di boa. Stasera su Canale 5 ci sarà la finale del reality show e Ilary Blasi decreterà il naufrago vincitore che festeggerà direttamente in Honduras per via delle restrizioni anti-Covid. Chi trionferà dopo questa lunga e dura avventura? E chi, invece, dovrà dire addio al “sogno” proprio a un passo dalla fine? A commentare l'ultimo appuntamento stagionale del programma con la padrona di casa ci saranno sempre gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Chi sono i finalisti e i naufraghi a rischio eliminazione

Beatrice Marchetti, Valentina Persia, Ignazio Moser, Andrea Cerioli. Sono questi i quattro finalisti dell’Isola dei Famosi: chi vincerà? Chi verrà premiato dal pubblico a casa? Ma soprattutto chi eliminerà il televoto da casa tra i nominati Matteo Diamante e Awed proprio a un passo dalla fine?



Le sorprese della serata

Le emozioni per l'ultima puntata non finiscono qui: sbarcheranno sull'Isola, per far battere i cuori dei loro fidanzati, Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, e Cecilia Rodriguez, compagna di Ignazio Moser. Come reagiranno i due concorrenti? Sarà sicuramente una sorpresa gradita!