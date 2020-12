Guenda e Gian Amedeo Goria commentano le dichiarazioni choc dei genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

«Situazioni complesse, come la situazione familiare» apre così le danze della famiglia Goria Guenda, riferendosi alla presenza in studio anche dell'ex fidanzato Telemaco, stuzzicando gli spettatori con l'idea che, dopo il riavvicinamento durante la trasmissione Live non è la D'Urso, le cose però potrebbero essere cambiate fra i due. E infatti arriva la conferma della riunione sentimentale in diretta: «Telemaco si sta comportando abbastanza bene, stiamo recuperando un grande affetto e un senso di amicizia che all'interno della coppia è importante. C'erano affetto e gelosia prima, ora stiamo lavorando sull'amore. Ma ho bisogno ancora di altre dimostrazione. Aspettiamo gennaio, vediamo con le feste».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma entra nella casa IL PERSONAGGIO Barbara d'Urso vuole scendere in politica: «Me l'hanno... GF VIP Gf Vip, Maria Teresa Ruta consola Stefania Orlando. Fan sul piede di... LIVE - NON È LA D'URSO Live non è la D'Urso, Guenda Goria rivede per la prima... DOMENICA LIVE Amedeo Goria e lo sfogo a Domenica Live sulle accuse di molestie...

Dopo i chiarimenti sentimentali arrivano gli affari di famiglia, quando in diretta tv arriva Stefano, il fratello di Maria Teresa Ruta, in collegamento da casa: «Dopo tutto quello che ho passato sto bene, ho avuto un brutto incidente per cui sono stato ricoverato in rianimazione. Il periodo difficile è passato ma la convalescenza e riabilitazione è lungo».

Barbara d'Urso vuole scendere in politica: «Me l'hanno chiesto e lo farò»

Il nocciolo della questione è questo: Maria Teresa Ruta durante il GF VIP ha raccontato di aver ricevuto in passato delle proposte indecenti, una in particolar modo ha fatto scalpore, in quanto la Ruta ha dichiarato che Amedeo Goria le disse di accettare.

«Quando ho sentito questa dichiarazione sono rimasta sconcertata, nel senso che da donna mi sento solidale nei confronti di mia madre, ma da figlia di mio padre dico perché devi dire una cosa del genere? Stai dando un messaggio bellissimo, quello del doversi appunto ribellare in queste situazioni, e ti poi tiri in ballo mio padre dicendo che ti ha dato quella risposta? Mi ha spiazzata, in più io conosco papà e, abbiamo capito tutti che gli piacciono tantissimo le donne, ma è un uomo molto garbato, molto perbene, sinceramente non riesco a credere che abbia dato una risposta del genere, sicuramente avrà fatto una battuta. Non credo che mio padre possa pensare una cosa così» la replica della figlia Guenda, a cui però risponde in maniera contraria il fratello Gian Amadeo: «Mia madre ha sempre avuto una memoria di ferro, difficilmente si dimentica delle parole che le vengono dette. Sono parole sbagliate da parte di mio padre. Ha sempre voluto bene alla mamma, ma non sono parole di una persona innamorata quelle».

Il fratello di Maria Teresa risponde: «Il fatto dovrebbe essere successo quando la coppia era scollata, una dichiarazione in leggerezza, e con la separazione dietro l'angolo». Arriva poi la replica di Amedeo, che non ha potuto essere in trasmissione, rispondendo alle accuse della ex moglie tramite video messaggio, smentendo fermamente l'accaduto: «Non le dissi di accettare proposte indecenti. Nella mia vita matrimoniale con Maria Teresa non mi sono mai sognato di darle dei consigli nell'usare i mezzucci per favorire la sua crescita professionale, anche perché non ne aveva bisogno dato che il comportamento di Maria Teresa è sempre stato irreprensibile. Non sono per niente un padre padrone ma sono figlio di una cultura liberale. Credo che le persone debbano rapportarsi agli altri come meglio credono, senza dare fastidio alle altre persone ovviamente. Anche nel rapporto con Maria Teresa sono sempre stato molto libero, ma mai gli ho dato dei cattivi consigli, ci mancherebbe, e ho sempre cercato di non sembrare mai geloso».

Domenica Live, Michela Morellato accusa Amedeo Goria di molestie: «Per lui un flirt, per me fu violenza»

«La sensazione che ho è che i miei genitori non si parlano e usano me come tramite. Poi al GF escono dichiarazioni che non conoscevamo e siamo in difficoltà. Da che parte dobbiamo stare?» arriva lo sfogo giusto di Guenda Goria. E abbiamo il sospetto che questa faccenda non si concluderà con questo incontro dalla D'Urso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA