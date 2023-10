Grande Fratello, Mughini pronto a entrare: «Ecco perché ho accettato» Le anticipazioni di stasera: l'eliminato, i sondaggi e il triangolo amoroso

Settima puntata del Grande Fratello, ci siamo. Stasera alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento per i fan del reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. In attesa dell'ingresso di Giampiero Mughini, al centro della puntata stasera ci saranno sicuramente le nomination. Chi lascerà la casa tra Grecia Colmares, Giselda Torresan, Marco Fortunati e Valentina Modini?

Grande Fratello, anticipazioni: chi uscirà? I sondaggi

Per il momento, soltanto Claudio Roma ha dovuto abbandonare il loft di Cinecittà, ma questa sera un altro concorrente dovrà dire addio al programma di Mediaset. E gli animi si accendono. Secondo i sondaggi che circolano in rete l'inquilino che rischia maggiormente l’eliminazione è Marco, mentre le probabilità di successo sarebbero più alte per Grecia e Valentina.

Grande Fratello, Giselda Torresan crolla dopo la diretta. «La maschera della montanara ingenua è caduta». Social in fiamme

Quando entra Mughini

La domanda che in molti si stanno facendo è quando entrerà Giampiero Mughini? A rivelare la data del suo ingresso al Grande Fratello è stato lo stesso Giampiero.

Heidi al centro di un (nuovo) triangolo amoroso?

Secondo le anticipazioni che circolano in rete, Signorini è pronto a sciogliere i nodi della matassa della love stories che pare si sia creata tra Anita, Vittorio e Heidi. Se in un primo modello infatti l'ingegnere aveva dimostrato un particolare interesse per Anita, negli ultimi giorni sembra essersi avvicinato anche a Heidi. Nonostante lui continui a dire che tra loro c'è solo amicizia, gli spettatori credono che tra loro ci possa essere di più; e anche Anita comincia a dubitare.

Grande Fratello, pagelle della sesta puntata: Massimiliano, "Marchese del grillo" (4), Heidi, Rocky (7), Anita, vipera che non ce l'ha fatta (3), Giselda, Malefica (4)

Ma non solo Vittorio perché la regina delle arti seduttorie della casa Heidi sembra anche, nonostante tutto molto interessata a Massimiliano Varrese. I due sono insieme nel tugurio e l'intesa sembra crescere sempre di più.

Le liti

Poi ci sono le liti che non mancano neanche in questa edizione del Gf, seppur contenute. Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, sono sempre più lontani. Nonostante Massimiliano non riceva molti consensi, anche alla Luzzi non è che vada meglio.

La sorpresa

Varrese comunque si dice sempre più giù di morale a causa della lontananza dalla figlia: secondo le anticipazioni, questa sera la produzione potrebbe fargli una sorpresa e concedergli la possibilità di riabbracciarla.

Insomma per sapere cosa accadrà basterà vedere il Grande Fratello stasera in tv alle 21.30 su Canale 5.