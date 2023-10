Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e ascolti del reality di Canale 5

Torna stasera in tv un nuovo appuntamento con il «Grande Fratello», il reality show di Canale 5 in onda ogni lunedì e giovedì alle 21.20. Si tratta della puntata numero 15 e arriva in prima tv dopo che l'appuntamento di giovedì 26 ottobre si è concluso senza alcuna eliminazione. Attualmente i concorrenti in nomination sono 5. Scopriamo ora chi sono e vediamo insieme le anticipazioni, i sondaggi e le news delle ultime ore.