Grande Fratello, Alfonso “deride” Angelica: «Dici che hai sempre Riccardo nel cuore ma poi fai i grattini a Mirko»

Ventunesima puntata del Grande Fratello. L'arrivo di Perla Vatiero, la scorsa puntata, ha già ribaltato gli equilibri. Mirko è in crisi e Angelica pare ricomincia a fare la gatta morta e nel frattempo ci sta anche Greta che fuori dal loft di Cinecittà continua a lanciare frecciatine.

Gf, Perla arriva e ribalta tutti gli equilibri

«Mi hanno accolta tutti bene», Perla è serena e Mirko anche. «Tra me e Greta si è persa la complicità», cosa che invece non si è persa con la Vatiero, lo sa anche lui. «Fa strano averla qua perché conosco ogni suo spostamento dentro una casa non è facile, non mi è indifferente».

Alfonso Signorini indaga e parte da Perla: «Avete cominciato piano piano a parlare del vostro passato e quello che tu non riesci a capire come ha fatto a passare dal nostro amore a pensare che quello che fsse con Greta potesse essere amore». Mirko interviene: «Capisco il suo punto di vista ma io vivo le cose a 360 gradi e se ho detto certe cose è perché era così». Interviene anche Perla: «La cosa che a me ha deluso di più, tra noi c'è stata una convivenza, con questa persona c'è stata solo una frequentazione, per me quelle parole hanno un valore».

La reazione di Angelica

Ma al centro del triangolo Greta, perla e Mirko c'è una quarta persona che è Angelica che non si capisce bene da che parte sia. La concorrente, che è fidanzata con riccardo pare che in realtà ronzi sempre intorno a Mirko e da quando è entrata Perla ha cercato di stare sempre con lei. per molti questa è una strategia per lei un ovvietà: «A me lei è sempre piaciuta l'ho sempre detto». Alfonso Signorini però dice la sua: «Dice sempre che hai Riccardo nel cuore ma poi fai i grattini a Mirko»