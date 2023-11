Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi: «Sono terrorizzata. Mi ha usata, è capace di tutto»

«Giuseppe sembra che non sai piu' come giocartela e da quando Beatrice ha alzato il muro e va a cercar di mettere zizzagna in giro», parte così Alfonso Signorini, ma Garibaldi specifica: «Veramente sono io ad aver alzato il muro sono io che ho preso la decisione lunedì, è stata la scelta migliore che potessi fare. Secondo me a lei qui in casa serve qualcuno che possa affincarla, un suo complice». Detto ciò secondo il bidello calabrese la Luzzi manipolerebbe le persone e sopratutto Vittorio, ma lui la pesna diversamente. «Le mie scelte di gioco sono slegate dai condizionamenti»

Gf, scontro tra Beatrice e Giuseppe

Beatrice al Grande Fratello non vive bene tutto questo: «Io vivo abbastanza terrorizzata, mi sono resa conto che è capace di tutto.