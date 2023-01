Golden Globe 2023 stasera in tv: nomination e pronostici, dove vederli

Tornano in grande stile i Golden Globes 2023. I premi per cinema e televisione saranno assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association questa sera (la notte tra il 10 e l'11 gennaio). Tra i film in gara spiccano "Avatar: la via dell'acqua" "Elvis" e "The Fabelmans di Spielberg e «Everything Everywhere All At Once» che ha ottenuto ben 8 nomination. A presentare Jerrod Carmichael (vincitore di un Emmy) e ospiti speciali da Billy Porter a Quentin Trantino e Natasha Lyonne. Ma chi sono i candidati, i premi e i favoriti? Eccoli tutti.

Gloden Globes dove vederli

L'80esima edizone dei Golden Globes è in programma al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles questa notte martedì 10 gennaio. In Italia potremo seguirli su Sky e in streaming su Now a partire dalle 2 del mattino.

Golden Globe 2023, nomination film

Lo scorso 12 dicembre sono stati annunciati i candidati ai premi.

Miglior film drammatico: Avatar: La Via dell'Acqua (Disney), Elvis (Warner Bros), The Fabelsman (Universal Pictures), Tàr (Focus Pictures), Top Gun: Maverik (Paramount Pictures)

Miglior attrice in film drammatico: Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (Empire of Light) Viola Davis (The Woman King) Ana de Armas (Blonde) Michelle Williams (The Fabelmans)

Miglior attore in film drammatico: Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Hugh Jackman (The Son) Bill Nighy (Living), Jeremy Pope (The Inspection).

Miglior film: Babylon (Paramount), The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures) Everything Everywhere All at Once ( A24) Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix), Triangle of Sadness (Neon).

Miglior attrice in commedia o film musicale: Lesley Manville (La signora Harris va a Parigi)

Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The menu), Emma Thompson (Buona fortuna) a te (Leo Grande), Michelle Yeoh (Tutto ovunque tutto in una volta).

Miglior attore in commedia o film musicale: Diego Calva (Babylon) Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery) Adam Driver (White Noise) Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) Ralph Fiennes (The Menu)

Miglior film d'animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro, Inu-Oh, Marcel the Shell With Shoes On, Il gatto con gli stivali: l'ultimo desiderio, Diventa rossa.

Miglior film in lingua non inglese: Tutto tranquillo sul fronte occidentale (Germania) - Netflix, Argentina, 1985 (Argentina) - Amazon Prime Video, Close (Paesi Bassi/Francia/Belgio) - A24, Decision to Leave (Corea del Sud) - Mubi, RRR (India) - Variance Films

Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) Dolly De Leon (Triangle of Sadness), Carey Mulligan (She Said).

Miglior attore: Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) Brad Pitt (Babylon) Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Eddie Redmayne (The Good Nurse).

Migior regia: James Cameron (Avatar: The Way of Water), Daniel Scheinert/Daniel Kwan (Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) Steven Spielberg (The Fabelmans).

Miglior sceneggiatura: Todd Field (Tár), Daniel Scheinert/Daniel Kwan (Everything Everywhere All at Once), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Sarah Polley (Women Talking), Tony Kushner/Steven Spielberg (The Fabelmans).

Golden Globes 2023, i favoriti

Tra i film spiccano «Avatar: La via dell'acqua», «The Fabelmans» di Spielberg, «Babylon», «Everything Everywhere All At Once» che ha ottenuto ben 6 nomination e «Gli spiriti dell'isola» che ne ha ottenute 8.

Per quanto le serie tv «Abbot Elementary» ha ottenuto 5 nomination, c'è poi il fenomeno dell'anno, «The Crown» e il film record su Netflix: «Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story». Quota 4 nomination per «Only Murders in the Building», «Pam & Tommy» e «The White Lotus».

Golden Globe 2023: le nuove categorie

Quest'anno si aggiungeranno 4 nuove categorie alle 27 già confermate: Miglior Attrice e Miglior Attore non protagonista in una serie tv Musical, Comedy o Drama; Miglior Attrice e Miglior Attore non protagonista in una mini-serie tv, serie tv antologica o film per la televisione.

