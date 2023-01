Golden Globe 2023, pronostici, nomination, dove vederli

Tornano in grande stile i Golden Globes 2023. I premi per cinema e televisione saranno assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association questa sera (la notte tra il 10 e l'11 gennaio). Tra i film in gara spiccano "Avatar: la via dell'acqua" "Elvis" e "The Fabelmans di Spielberg e «Everything Everywhere All At Once» che ha ottenuto ben 8 nomination. A presentare Jerrod Carmichael (vincitore di un Emmy) e ospiti speciali da Billy Porter a Quentin Trantino e Natasha Lyonne. Ma chi sono i candidati, i premi e i favoriti? Eccoli tutti.