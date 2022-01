Golden Globes, la star di Squid Game vince il suo primo premio a 77 anni

La star di Squid Game O Yeong-su ha vinto il premio come miglior attore non protagonista in televisione al Golden Globe di quest'anno per il suo ruolo nel dramma di successo di Netflix. L'attore 77enne sudcoreano, che non ha mai vinto un Golden Globe prima, ha vinto il primo premio per la sua interpretazione di Oh II-nam, noto anche come The Host o Player 001.

Golden Globes 2022, tutti i vincitori. Gli scandali travolgono lo show: niente vip né diretta tv. Delusione per Sorrentino

O Yeong-su è il primo attore coreano nella storia dei Golden Globes a vincere un premio, e ha battuto artisti del calibro di Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The Morning Show) e Brett Goldstein (Ted Lazo).

La sua vittoria è stata annunciata lunedì in una cerimonia privata a Los Angeles, dopo che la trasmissione in diretta di quest'anno è stata cancellata a causa del contraccolpo sulla mancanza di diversità nelle nomination.